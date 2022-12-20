Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Чувашии

Один человек пострадал при пожаре на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии, сообщается на сайте Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Сейчас загоревшийся участок газопровода перекрыт.

Предварительно сообщаем, один пострадавший, погибших нет. Все службы реагирования выдвинулись на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется, — сказано в сообщении.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил о гибели трех человек в ходе инцидента. По его данным, это газовики, ремонтировавшие трубу.

Пожар произошел под Чебоксарами между деревней Кюльхири и селом Калинино. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени. В пресс-службе МЧС по Чувашской области сообщили, что причиной инцидента послужила утечка газа на подземном газопроводе рядом с деревней Ямбахтино Вурнарского района.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв газопровода с последующим возгоранием. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени, по их словам, в момент происшествия стены и окна домов задрожали. В МЧС заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.