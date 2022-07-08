Брянский губернатор сообщил об обстреле БПЛА ВСУ пограничного поста и АЗС Брянский губернатор сообщил об обстреле украинским беспилотником пограничного поста и АЗС, жертв нет

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале о том, что украинский БПЛА обстрелял пограничный пост и АЗС в регионе. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не были разрушены.

Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района <...> На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия, — написал он.

Глава региона также отметил, что, по предварительной информации, в районе 15 часов средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили беспилотник. Губернатор добавил, что на месте работают военные и представители спецслужб, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз заявил, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела села Некислицы со стороны Украины. Погибших и пострадавших среди жителей населенного пункта нет, добавил он.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что деревня Марково и поселок Тёткино вновь стали целями артиллерийских ударов ВСУ. Он выложил фотографии, на которых запечатлены последствия обстрела. По его словам, пострадавших в результате артиллерийских ударов не было.