Стало известно о желании Джонсона остаться в политике Telegraph: экс-премьер Британии Джонсон решил не уходить из политики

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не уходить из политики и вновь выдвинуть свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, пишет Daily Telegraph. По информации издания, он рассказал об этом членам подразделения правящей Консервативной партии в избирательном округе Аксбридж и Саут-Райслип, которые базируются на западе Лондона.

Джонсон должен был до 5 декабря уведомить руководство тори о своем намерении участвовать во всеобщих парламентских выборах, которые должны пройти в Британии до конца 2024 года. Переизбрание в палату общин даст возможность Джонсону вступить в борьбу на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.

Руководитель компании Savanta, специализирующейся на социологических исследованиях, Крис Хопкинс в разговоре с Daily Express рассказал, что Джонсону вовсе не гарантирован электоральный успех. Эксперт утверждает, что на фоне «национального поворота» к партии лейбористов Джонсон рискует лишиться своего места.

Учитывая текущее лидерство (в опросах. — NEWS.ru) Лейбористской партии, Борис потеряет свое место. Очевидно, локальные факторы могут изменить исход выборов, но на фоне национального поворота к Лейбористской партии он лишится своего места, — сказал Хопкинс.

Опубликованные 1 декабря результаты опроса социологической компании YouGov продемонстрировали, что уровень поддержки Консервативной партии опустился до 22%.

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Уже 6 сентября лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства. 20 октября она объявила об уходе в отставку с должности премьера. 25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании.