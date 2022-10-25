Сунак официально стал британским премьер-министром

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает The Guardian. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны, о чем сообщили представители Букингемского дворца. Сунак накануне стал лидером Консервативной партии.

Риши Сунак был назначен премьер-министром. У нас есть фото, снятое во время его аудиенции с королем, — сообщили представители издания.

Бывший глава Министерства финансов произнесет свою речь в премьерской резиденции на Даунинг-стрит. Новому британскому министру 42 года, он стал самым молодым премьером за 200 лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы. Он также стал первым главой правительства, которого утвердил Карл III.

Пост премьер-министра перешел к Сунаку после ухода Лиз Трасс. Ее правление стало самым коротким в британской истории. До объявления об уходе 20 октября политик пробыла на посту 45 дней.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон после отказа снова баллотироваться на этот пост заявил, что решение вызвано национальными интересами. По его словам, он не нашел общих интересов с другими кандидатами — Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт. По его словам, без единства в партии нельзя было бы управлять правительством эффективно. При этом впоследствии Мордонт также сняла свою кандидатуру на пост главы правительства.