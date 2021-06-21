Британец пожалел, что похудел на 90 килограммов

Житель Великобритании Джош Смит сумел избавиться от 90 килограммов лишнего веса. При этом он остался весьма недоволен результатом. Об этом сообщает издание Mirror.

По словам 26-летнего Джоша, однажды во время путешествия в Амстердам он обнаружил , что он сам и его приятель являются «самыми толстыми людьми в городе». После этого мужчина решил сбрасывать вес.

За 4 года ему удалось похудеть со 165 до 76 килограммов. Изначально Джош ощутил прилив уверенности в себе, однако позже заметил, что по мере снижения веса его кожа заметно обвисает. Он стал ощущать себя непривлекательным и перестал снимать футболку на пляже и переодеваться на людях.

Мои ноги выглядят как у 70-летнего мужчины. <...> Я смотрю на себя и думаю: зачем я это сделал? — сокрушался Смит.

В 2019 году мужчина сделал пластическую операцию и убрал лишнюю кожу на животе. На это он потратил 10 тысяч фунтов. После этого Джош организовал сбор средств на операцию для других частей тела. По его словам, на это нужно около 20 тысяч фунтов.