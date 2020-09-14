Бомбардировщики ВВС США начнут регулярно патрулировать небо над Украиной

https://static.news.ru/photo/2fa014ca-f68c-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Philip Bryant/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские бомбардировщики будут патрулировать украинское воздушное пространство для «сдерживания России». Об этом говорится в сообщении командования Воздушных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В ведомстве подчеркнули, что американские и украинские военные пытаются предотвратить «превращение Азовского и Чёрного морей во внутренние озёра России».

Сегодня, 14 сентября, три бомбардировщика В-52Н провели патрулирование в районе побережья Чёрного моря. Их сопровождали украинские коллеги. Такие полёты стали регулярными.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что признаков подготовки наступления российской армии со стороны Крыма в министерстве не выявили.

Как писал NEWS.ru, украинская оппозиция призвала руководство страны запретить полёты над её территорией американских бомбардировщиков, оснащённых ядерным оружием. Иначе Украина рискует превратиться в потенциальную цель в случае вооружённого конфликта.

Таким образом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировала сообщение командования ВВС США о совместных учениях бомбардировщиков B-52 и украинских истребителей. В оппозиции отметили, что Киев «наивно питает надежды» на укрепление внешнеполитического престижа с помощью такого сотрудничества, но на самом деле подставляет под удар территорию страны и безопасность её населения.