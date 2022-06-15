Bloomberg сообщил о встрече Драги, Шольца и Макрон с Зеленским в Киеве

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон собираются встретиться с главой Украины Зеленским в Киеве.

Встреча с украинским президентом должна состояться в четверг, 16 июня. Для каждого из иностранных лидеров это будет первая поездка на Украину с начала спецоперации. Также к визитёрам намерен присоединиться президент Румынии Клаус Йоханнес.

До этого о визите на Украину 16 июня Драги, Макрона и Шольца сообщала итальянская La Stampa. не исключалось, что центральными темами посещения страны станут поставки вооружений Киеву. а также поддержка Украины по заявке на получение статуса в кандидаты ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о том, что все европейцы проживают на одном континенте. Он подчеркнул, что Россия испокон веков была, есть и будет его неотъемлемой частью.