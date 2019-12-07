На юге Франции во время испытательного полёта разбился военный беспилотник Patroller массой более тонны.
Аппарат вылетел с базы французских ВВС в районе города Истр, сообщает газета Le Figaro.
В результате крушения никто не пострадал.
Ранее News.ru сообщал, что американский беспилотник Global Hawk провёл разведку в районе Крыма и Кубани. Он вылетел с авиабазы на Сицилии и несколько часов курсировал вдоль западного побережья Крыма, южного, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани до Большого Сочи.
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