https://static.news.ru/photo/ccfab446-192e-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Беспилотник Patroller Фото: SafranElecDef/twitter.com

На юге Франции во время испытательного полёта разбился военный беспилотник Patroller массой более тонны.

Аппарат вылетел с базы французских ВВС в районе города Истр, сообщает газета Le Figaro.

В результате крушения никто не пострадал.

Ранее News.ru сообщал, что американский беспилотник Global Hawk провёл разведку в районе Крыма и Кубани. Он вылетел с авиабазы на Сицилии и несколько часов курсировал вдоль западного побережья Крыма, южного, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани до Большого Сочи.