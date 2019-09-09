https://static.news.ru/photo/2ef1026a-d328-11e9-b4ab-fa163e074e61_660.jpg Энтони Э. Леннон и Кларк Петерс Фото: Anthony E. Lennon/twitter.com

Актёр из Великобритании Энтони Экундайо Леннон заявил, что считает себя темнокожим. Он пожаловался на расизм из-за этих слов.

Артист сделал такое заявление во время интервью с журналисткой Викторией Дербишир, пишет Daily Mail .

Мужчина имеет белую кожу, а его родители приехали в Лондон из Ирландии. Однако он взял себе второе имя Экундайо и получил 100 тысяч фунтов в виде гранта на поддержку актёров, представляющих нацменьшинства.

Ранее News.ru сообщал, что американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид обвинили в расизме. Причиной стала фотография из аэропорта, которую девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram. На снимке девушка держит ногу над самолётами с флагами ОАЭ и Саудовской Аравии на хвостах. По мнению пользователей, этот поступок является расистским.