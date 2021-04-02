На Украине рассказали о поддержке США реформ в стране

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Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского в поддержке проводимых в стране реформ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки, — сообщил Ермак агентству «Интерфакс-Украина».

Беседа двух президентов продолжалась почти 50 минут. Ермак назвал её «хорошим разговором». Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель была менее сдержанной в оценках и назвала телефонный разговор двух президентов потрясающим.

Как писал NEWS.ru, Зеленский позвонил Байдену. Это первый разговор глав двух стран после того, как 78-летний политик стал президентом. Американский лидер заверил Зеленского, что США поддерживают территориальную целостность Украины, стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, а также «эскалацию» Крыма. По данным американских СМИ, официальный Киев несколько недель настаивал на этом разговоре.

Ранее Белый дом передал украинским коллегам желание «оживить» стратегическое партнёрство с Киевом, чтобы поддержать лидера Украины Владимира Зеленского. Заявление было распространено 29 марта после разговора советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.