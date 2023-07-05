Стало известно, кого Байден захотел видеть генсеком НАТО после Столтенберга Daily Telegraph: Байден предлагал кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Урсула фон дер Ляйен

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен настойчиво предлагал ей пост главы генерального секретаря НАТО, сообщила The Daily Telegraph. По данным британской газеты, глава Белого дома не видит другой подходящей кандидатуры на этот пост.

Согласно сообщению газеты, между президентом США и главой Еврокомиссии были установлены «крепкие связи» в вопросе двустороннего сотрудничества. Так, фон дер Ляйен в последнее время все чаще обращалась к данным разведки США, а не Европы о специальной военной операции на Украине.

Тем не менее издание отмечает, что в частных беседах глава Еврокомиссии заявляла, что не сможет возглавить Североатлантический альянс, по крайней мере до следующего года.

Ранее стало известно, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Он занимает эту должность с 1 октября 2014 года. Официально полномочия главы НАТО должны были завершиться осенью 2023 года.