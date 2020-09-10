Бабиш отверг встречу стран Вышеградской четвёрки с белорусской оппозицией

https://static.news.ru/photo/1cd29eda-f38f-11ea-9c56-fa163e074e61_660.jpg Андрей Бабиш Фото: facebook.com/AndrejBabis

Чешский премьер Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вышеградской четвёрки, в которую входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, с представителями белорусской оппозиции.

В польском городе Люблин намечена встреча премьер-министров стран Вышеградской четвёрки.

Ни в коем случае не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным, — цитирует РИА Новости Бабиша.

По его словам, на недавней видеоконференции членов Евросовета, на которой обсуждалась ситуация в Белоруссии, все согласились с подобной позицией, в том числе и некоторые из коллег по Вышеградской четвёрке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в республике после выборов главы государства. По его словам, за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.