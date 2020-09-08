Лукашенко обвинил в протестах в Белоруссии «буржуйчиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в республике после выборов главы государства.
Белорусский лидер дал интервью российским телеканалам. Отвечая на вопрос, кто заинтересован в протестах в стране, Лукашенко ответил, что за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков». Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с президентом Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что срок его работы на занимаемой должности, скорее всего, превышен, но сейчас только он может защитить белорусов.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.
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