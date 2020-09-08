Лукашенко обвинил в протестах в Белоруссии «буржуйчиков»

https://static.news.ru/photo/ad241a68-f1c3-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в республике после выборов главы государства.

Белорусский лидер дал интервью российским телеканалам. Отвечая на вопрос, кто заинтересован в протестах в стране, Лукашенко ответил, что за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков». Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с президентом Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что срок его работы на занимаемой должности, скорее всего, превышен, но сейчас только он может защитить белорусов.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.