Австрийские СМИ назвали причину визита Зеленского в Вену

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Целью визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию стало получение еще €1 млн. Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

По его данным, очередной кредит — единственная причина приезда украинского лидера в Вену. Издание также напомнило, что ранее Австрия уже выделяла Киеву €7 млн на восстановление разрушенного войной Донбасса, передаёт ФАН.

По данным Der Standard, австрийский канцлер Себастьян Курц во время встречи с Зеленским говорил о намерении Вены расширять гуманитарное участие на Украине.

Австрия уже выделила на помощь для восточной Украины семь миллионов и планирует выделить ещё миллион, — заявил тогда он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина не может провести выборы в Донбассе до возвращения своего контроля над регионом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с первым председателем австрийского Национального совета (нижней палаты парламента) Вольфгангом Соботкой.