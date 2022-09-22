Аналитик назвал возможные последствия референдумов в Донбассе Аналитик Асафов: после референдумов в Донбассе ЕС может ввести новые санкции против РФ

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После проведения референдумов в Донбассе Евросоюз может ввести против России новые санкции, которые включат в себя визовые ограничения, ограничения на импорт нефти и газа, а также объявление в розыск имущества российских граждан, заявил политический аналитик Александр Асафов. В разговоре с Lenta.ru он допустил возможность передачи обнаруженного имущества Украине.

Нынешние санкции — это уже, скорее, ритуал. Демонстрация приверженности американскому курсу. Россия же новых ограничений, скорее всего, даже не заметит. Возможно, конечно, что это отразится на россиянах, попадающих под визовые ограничения, но в целом все это уже не так важно, — заключил аналитик.

По словам Асафова, Запад вынужден придумывать новые способы давления на Россию, так как большинство механизмов уже применены. Аналитик предрек визовое давление со стороны Финляндии, а также новые обсуждения ограничения экспорта энергоносителей. Механизм ограничения поставок нефти уже налажен, поэтому отказ от российского газа пройдет достаточно безболезненно.

Всероссийский Центр изучения общественного мнения ранее сообщил, что среди находящихся в России жителей ДНР и ЛНР 84% готовы принять участие в референдуме по вопросу присоединения республик Донбасса, если оно пройдет в ближайшее воскресение. Лишь 10% респондентов намерены отказаться от участия в голосовании, 6% затруднились ответить на вопрос или пока не определились.