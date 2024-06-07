В Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Кто напал на активиста, чем он известен, какие версии и слухи о произошедшем?
Что случилось с зампредом движения «Зов народа» Еговцевым
Движение «Зов народа» сообщило о гибели Еговцева в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения „Зов народа“ Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить», — пишут активисты.
По данным Telegram-канала «112», мужчина дал отпор нападавшему, тот сейчас находится в больнице. Официально причины гибели Еговцева не называются.
Чем занимались в движении «Зов народа»
«Зов народа» позиционирует себя как патриотическое общественное движение, которое действует в интересах сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.
«„Зов народа“ осуществляет деятельность независимого народного органа, выступая посредником между народом и государством, который в свою очередь доносит народным избранникам волю и просьбы общества», — написано на странице движения во «ВКонтакте».
В СМИ представители движения отметились многочисленными жалобами на известных фигур российского шоу-бизнеса, которые, по версии «Зова народа», занимают непатриотическую, антироссийскую или аморальную позицию.
Так, «Зов народа» в январе 2024 года потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Они писали главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову и жаловались, что Локшин распространял фейки о ВС РФ и финансировал ВСУ.
В феврале 2024 года они встретили на улице артиста Геннадия Хазанова, от которого потребовали ответить на вопросы о своем отношении к СВО. Писателя Виктора Шендеровича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Зов народа» потребовал признать террористом и экстремистом с занесением в соответствующий реестр.
Известно о десятках подобных акций активистов.
Что известно об убийце Антона Еговцева
По данным следствия, убийство Еговцева не имеет отношения к деятельности движения «Зов народа». По данным «112», убийцей стал сталкер, который навязчиво преследовал жену активиста.
«Соперник неоднократно угрожал общественнику, было написано несколько заявлений [в полицию]. Но преследовать семейную пару мужчина не перестал», — пишет Telegram-канал.
По данным Telegram-канала SHOT, первый раз об угрозах около девяти вечера сообщила жена Еговцева Екатерина.
«Она рассказала, что мужчина, который ранее её уже преследовал, сидит в машине возле подъезда. Второй раз позвонил в экстренные службы Антон, когда около одиннадцати вечера сталкер начал угрожать. Третий звонок прошёл около двух часов ночи. Сталкер ломился в их дверь», — отмечает канал.
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