Четыре греха Примадонны: за что Пугачеву могут признать иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом. За что Примадонне могут присвоить этот статус?

Может ли Пугачева стать иноагентом из-за Галкина

После начала СВО Примадонна покинула Россию вслед за супругом шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). «Покровители» сравнивали артистку с женой декабриста и объясняли ее поступок статусом верной супруги. Несмотря на это, многие критиковали Пугачеву, ведь она, как сказал продюсер Иосиф Пригожин, «должна быть где-то здесь, где-то с нами, где-то рядом», раз удостоена статуса Примадонны.

СМИ и общественники также отмечали, что после отъезда артистка много раз публично выражала поддержку супругу, который к тому моменту уже был признан иноагентом за критику СВО и спонсирование армии Украины.

В ноябре 2023 года активисты из «Зова народа» потребовали задержать и допросить Пугачеву по поводу возможной причастности к финансированию ВСУ. Общественники обратились с этой просьбой к председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Хотя Пугачева и поддерживала Галкина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин

Как ссора с Михайловым изменила жизнь Пугачевой

После того, как Примадонна выпустила первую за пять лет песню, народный артист России Стас Михайлов сообщил, что не будет слушать творчество уехавшей певицы. Он также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно».

Пугачева ответила Михайлову, опубликовав ролик в соцсетях. Она специально изменила свой голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? <...> Я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала певица.

Также Примадонна отметила, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в РФ, и предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Пугачева добавила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого она сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

Поведение Примадонны осудили многие ее бывшие коллеги по шоу-бизнесу. Например, продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что женщина такого уровня, как Пугачева, не должна делать подобные заявления.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

За какие заявления критикуют Пугачеву

Примадонну призывали признать иноагентом после того, как 4 октября 2022 года она обратилась в социальных сетях к тем, кого «всегда терпеть не могла». Певица не уточняла, кому конкретно адресована публикация, но назвала охарактеризовала этих людей как холопов, ставших рабами.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Спустя год, 11 ноября 2023 года, артистка оставила новое обращение на странице в соцсетях. Его Примадонна адресовала завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Пугачева подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации», — написала Пугачева.

Как Пугачева относится к Украине

В последнее время пользователи Сети очень настороженно относятся к поведению Пугачевой. Так, 4 марта Пугачева опубликовала ролик, на котором танцует под украинскую песню на яхте. На видео артистка широко улыбалась, а в подписи к ролику призвала не беспокоиться за нее.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» — подписала ролик Примадонна.

Подписчики певицы выяснили, что на фоне играет украинская народная песня «Ой, на горе два дуба».

25 марта Пугачева поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, которая на днях прервала свой концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги. В своих соцсетях артистка опубликовала видео, снятое в бомбоубежище, где она укрылась вместе с командой.

«Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!» — написала Пугачева в комментариях к ролику.

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