Против режиссера «Мастера и Маргариты» требуют завести уголовное дело «Зов народа» просит завести уголовное дело против режиссера «Мастера и Маргариты»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Михаил Локшин

Представители организации «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина и внести его в список экстремистов и террористов, сообщает RT. Общественники направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. По их мнению, Локшин распространял фейки о ВС РФ и финансировал ВСУ.

Поводом для обращения послужили скриншоты публикаций из соцсетей Локшина в поддержку Украины и с пожеланиями поражения России в СВО. «Зов народа» также призвал не выплачивать режиссеру дивиденды от его фильма «Мастер и Маргарита».

Ранее в Сети обнаружили публикацию Локшина от 24 января 2023 года, в которой он желает победы Украины и сравнивает Россию с нацистской Германией. В посте Локшин проводит параллель между РФ и нацисткой Германией, вспоминая о репарациях, судах над военными преступниками Третьего рейха и процессе денацификации страны, лидером которой был Адольф Гитлер.

Также режиссер выражает надежду на то, что Украина одержит победу в противостоянии с Россией, а ответственные за проведение СВО окажутся на скамье подсудимых.

После Telegram-канал «Баба Яга против» обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО. Авторы канала задались вопросом, почему 1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России: Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссёру с американским гражданством Локшину, дочери «эстонской фашистки» Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский). Журналисты также призвали проверить Минкульт и «все эти паучьи тусовочки».