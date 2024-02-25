Хазанов ответил, что думает о поступке активистов «Зов народа» Хазанов назвал «неприятным» инцидент с активистами «Зов народа» в Калуге

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Геннадий Хазанов

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов после инцидента с активистами организации «Зов народа» заявил, что продолжит выступать, хотя ему было неприятно, сообщила пресс-секретарь московского Театра эстрады. По словам актера, которые приводит издание «Подъем», остальные зрители не виноваты, что «есть такие люди».

У него спектакль прошел прекрасно в Калуге, никто его не сорвал. И он не считает, что бестактность отдельных таких людей может стать причиной оставлять прекрасный город Калугу и прекрасных зрителей без своих спектаклей. Ему это неприятно было. Но какие-то такие люди странные есть, а так все прошло великолепно и все хорошо, — отметила пресс-секретарь театра.

Напомним, что после показа спектакля «Трое в парке, не считая собаки» к артисту подошли несколько общественников с требованием ответить на вопросы об СВО. Геннадий Хазанов проигнорировал их вопросы и не стал общаться с ними.

Он говорит, зрители не виноваты, что такие люди есть. Будем надеяться, что не будет повторяться таких вещей, — заключили в театре.

Ранее Геннадий Хазанов заявил, что не понимает претензий активистов к нему, и опроверг слухи о своей эмиграции из России после начала СВО. Артист подчеркнул, что выезжает за границу, когда у него есть «каникулы», а затем возвращается на родину.