Устроившего стрельбу на улице в Москве мужчину задержали

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя Подмосковья. По данным ведомства, мужчина применил пневматическое оружие на улице.
Инцидент произошёл на северо-востоке столицы на почве бытового конфликта. Двое мужчин поссорились на фоне ревности, в результате один из участников совершил несколько выстрелов в сторону бывшего мужа своей жены. В результате ЧП никто не пострадал,
Ранее, как писал NEWS.ru, группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки.
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