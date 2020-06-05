Устроившего стрельбу на улице в Москве мужчину задержали

https://static.news.ru/photo/7818766c-a730-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего жителя Подмосковья. По данным ведомства, мужчина применил пневматическое оружие на улице.

Инцидент произошёл на северо-востоке столицы на почве бытового конфликта. Двое мужчин поссорились на фоне ревности, в результате один из участников совершил несколько выстрелов в сторону бывшего мужа своей жены. В результате ЧП никто не пострадал, говорится на сайте Росгвардии.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа молодых людей устроила разбирательство со стрельбой из пневматического оружия в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Конфликт начался из-за девушки.