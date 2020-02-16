https://static.news.ru/photo/405ed020-50b6-11ea-81c7-fa163e074e61_660.jpg Храм Николая Чудотворца в Покровском в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Силовики обыскали мужчину, подозреваемого в нападении на людей в храме в Москве. При себе у него нашли свёрток с веществом «растительного происхождения».

В настоящий момент оно направлено на исследование, передаёт ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк.

На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, — добавила она.

Источник в правоохранительных органах столицы рассказал журналистам, что согласно предварительной информации, в свёртке содержалась марихуана.

Ранее настоятель храма Святителя Николая в Басманном районе столицы протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения на храм, писал NEWS.ru. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.