Суд отправил в СИЗО жительницу Казани, избившую малолетнюю дочь

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Суд отправил в СИЗО жительницу Казани за жестокое избиение полуторагодовалого ребёнка. По одной из версий, женщина совершила преступление в отместку своему бывшему мужу. По факту избиения малолетнего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Истязание ребёнка женщина сняла на видео. Первой о случившемся узнала бабушка пострадавшей девочки. Она написала заявление в полицию, девочку изъяли у подозреваемой и поместили в больницу.

Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила её. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь, — позже отметила женщина.

Семью поставили на учёт в полицию, уголовные дела возбудили по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее бабушка девочки предположила, что ребёнка избивали неоднократно. Она добавила, что узнать о происходящем помогла только сделанная видеозапись.