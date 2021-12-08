Суд отправил в СИЗО жительницу Казани, избившую малолетнюю дочь

Суд отправил в СИЗО жительницу Казани за жестокое избиение полуторагодовалого ребёнка. По одной из версий, женщина совершила преступление в отместку своему бывшему мужу. По факту избиения малолетнего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Истязание ребёнка женщина сняла на видео. Первой о случившемся
Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила её. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь, — позже отметила женщина.
Семью поставили на учёт в полицию, уголовные дела возбудили по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Ранее бабушка девочки предположила, что ребёнка избивали неоднократно. Она добавила, что узнать о происходящем помогла только сделанная видеозапись.