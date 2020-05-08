Стало известно число эвакуированных из московской больницы

https://static.news.ru/photo/e3048b4a-922d-11ea-9344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель экстренных служб рассказал, сколько человек было эвакуировано из переоборудованного для лечения коронавируса корпуса Городской клинической больницы № 50 из-за пожара.

По его словам, в приёмный покой соседнего корпуса перевели 295 человек, передаёт РИА Новости.

Пожар в больнице, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, начался с возгорания в палате интенсивной терапии на первом этаже. Как писал NEWS.ru, по одной из версий, загорелся кислородный баллон, по другой — личные вещи пациента.