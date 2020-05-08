Стало известно число эвакуированных из московской больницы

Представитель экстренных служб рассказал, сколько человек было эвакуировано из переоборудованного для лечения коронавируса корпуса Городской клинической больницы № 50 из-за пожара.
По его словам, в приёмный покой соседнего корпуса перевели 295 человек,
Пожар в больнице, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, начался с возгорания в палате интенсивной терапии на первом этаже. Как писал NEWS.ru, по одной из версий, загорелся кислородный баллон, по другой — личные вещи пациента.
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