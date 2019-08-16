https://static.news.ru/photo/48632a70-c04f-11e9-a962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Подсолнечное масло без маркировки не обнаружено в магазинах Тереньгульского района Ульяновской области. Об этом сообщила замминистра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

Поручение было пройти все торговые точки Тереньгульского района и посмотреть, чтобы данное масло без маркировки не попало в сельские магазины, — цитирует Снежинскую ТАСС .

По словам чиновницы, «обход торговых точек заканчивается, на настоящий момент ни в одной из них такого масла не обнаружено».

На сегодняшний день следственные органы не подтвердили, что это (отравление. — News.ru) произошло именно из-за масла, — добавила замминистра.

Как писал News.ru, ранее губернатор региона Сергей Морозов заявил, что сельские магазины Ульяновской области проверят на наличие масла домашнего производства. В результате отравления в регионе погибли два человека из семи пострадавших.

Замминистра здравоохранения региона Инна Чигирёва заявила, что первый пациент с признаками отравления поступил в медицинское учреждение 3 августа. Женщине, которая впоследствии скончалась, диагностировали передозировку антикоагулянтами, вызвавшую желудочно-кишечное кровотечение.