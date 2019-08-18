https://static.news.ru/photo/2294f6d4-c1a8-11e9-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из пяти человек, в том числе двух детей, в частном доме в Ульяновской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Ранее News.ru писал, что подросток нанёс колото-рубленые раны пятерым членам своей семьи. В результате инцидента пострадавшие погибли.

Также возле здания обнаружено тело того, кто, предположительно, устроил нападение. По предварительной версии, он совершил самоубийство.