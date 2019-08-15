https://static.news.ru/photo/ca74dd1a-bf7d-11e9-a64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Интервалы в движении поездов на одном из участков Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером 15 августа были увеличены.

По предварительной информации, произошёл сбой в работе электрооборудования в тоннеле между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект», — сообщил « Интерфаксу » осведомлённый источник.

Из-за сбоя интервалы в движении поездов были увеличены до шести минут в сторону центра столицы.

В пресс-службе столичной подземки ТАСС рассказали, что после кратковременного сбоя поезда стали курсировать в штатном режиме.

Как ранее писал News.ru, в мае на «серой» ветке московского метро остановилось движение между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» в обоих направлениях. В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что безопасности пассажиров ничего не угрожало. Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда.