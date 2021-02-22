Поезд с нефтью взорвался в Техасе

https://static.news.ru/photo/b6a35a3c-75f2-11eb-b7fe-96000091f725_660.jpg Фото: Cameron Police/ Chief Lonnie Gosch

Поезд, перевозящий уголь и нефть, врезался в грузовик в американском штате Техас. После этого ёмкости с топливом взорвались, сообщили в местной полиции.

Местные власти назвали аварию опасной ситуацией, передаёт Fox News. По информации местного издания KXXV, машинист поезда и водитель грузовика выжили в результате ЧП и не получили серьёзных травм.

Инцидент произошёл недалеко от города Кэмерон. Шериф округа Крис Уайт сообщил, что полиция проводит эвакуацию близлежащих домов. Водителей попросили избегать шоссе, проходящее рядом с местом аварии.

В последнее время в ряде регионов США установилась холодная и снежная погода. В результате жертвами морозов стали не менее 58 человек. Больше всего от непогоды пострадал Техас. По имеющимся данным, без электричества в стране остаются 261,9 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в массовом отключении электроэнергии в Техасе, повлёкшем гибель людей, виноваты проблемы с электростанциями, работавшими на природном газе. Эти проблемы можно было предотвратить, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок.