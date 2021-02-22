Поезд с нефтью взорвался в Техасе

В последнее время в ряде регионов США установилась холодная и снежная погода. В результате жертвами морозов стали не менее 58 человек. Больше всего от непогоды пострадал Техас. По имеющимся данным, без электричества в стране остаются 261,9 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в массовом отключении электроэнергии в Техасе, повлёкшем гибель людей, виноваты проблемы с электростанциями, работавшими на природном газе. Эти проблемы можно было предотвратить, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок.
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