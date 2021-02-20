Билл Гейтс назвал причины энергетического коллапса в Техасе

https://static.news.ru/photo/a1841eda-081a-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/dpa

В массовом отключении электроэнергии в Техасе, повлёкшем за собой гибель людей, виноваты проблемы с электростанциями, работавшими на природном газе. Эти проблемы можно было предотвратить, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

По словам Гейтса, которые приводит CNN, случившаяся трагедия никак не зависит от возобновляемых источников энергии.

Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей, — сказал он.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок.

В последнее время в ряде регионов США установилась холодная и снежная погода. В результате жертвами морозов стали не менее 58 человек. Больше всего от непогоды пострадал Техас. По имеющимся данным, без электричества в стране остаются 261,9 тысячи человек.​

Ранее NEWS.ru писал о том, что Билл Гейтс назвал способ победить пандемию коронавируса.