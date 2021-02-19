Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса

Для завершения пандемии было бы целесообразно произвести многомиллиардные инвестиции в предприятия по производству вакцин от COVID-19. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил основатель Nicrosoft Билл Гейтс.
Трансляция конференции, проходившей в онлайн-формате,
Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится, — сказал Билл Гейтс.
Как полагает предприниматель, для победы над коронавирусом необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Основными приоритетами. по мнению Гейтса, в ближайшие годы должны стать равные возможности доступа к вакцине и создание объединений для предотвращения подобных катастроф в будущем.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки.