Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/a1841eda-081a-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/dpa

Для завершения пандемии было бы целесообразно произвести многомиллиардные инвестиции в предприятия по производству вакцин от COVID-19. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил основатель Nicrosoft Билл Гейтс.

Трансляция конференции, проходившей в онлайн-формате, осуществлялась на YouTube.

Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится, — сказал Билл Гейтс.

Как полагает предприниматель, для победы над коронавирусом необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Основными приоритетами. по мнению Гейтса, в ближайшие годы должны стать равные возможности доступа к вакцине и создание объединений для предотвращения подобных катастроф в будущем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки.