https://static.news.ru/photo/1bd1dc2c-bd20-11e9-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пострадавших при взрыве газа и обрушении стены в жилом доме на юго-западе Москвы нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, под завалами пострадавших нет, обращений за медицинской помощью не было, сообщает « Москва 24 ».

В префектуре Юго-Западного административного округа Москвы подтвердили, что в результате взрыва на ул. Нагорной, 18, корп. 3 обрушилась межквартирная стена, в помещении выбиты стёкла. Несущие конструкции не пострадали.

После хлопка газа произошло возгорание, которое к настоящему времени потушено, него площадь не превысила 1 кв. м. Также из-за взрыва образовался завал на 40 кв. м. Жители двух подъездов эвакуировались самостоятельно.

Причины инцидента устанавливаются. По некоторым данным, он случился во время ремонта.

Как писал News.ru, со ссылкой на собственный источник, ЧП произошло 12 августа в квартире, расположенной на втором этаже дома по ул. Нагорной в Москве. По другим данным, помещение, в котором произошёл взрыв, полностью разрушено.