МЧС: причиной пожара в красноярской клинике могло стать короткое замыкание

https://static.news.ru/photo/99017ea2-f8b9-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По предварительным оценкам МЧС, причиной пожара в наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске стало короткое замыкание.
Предположительно, короткое замыкание проводки. Это предварительная причина пожара, но это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара. Расследование длится до 10 дней по таким пожарам, а иногда и до месяца, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
Пожар в здании клиники произошёл ночь на 17 сентября. В результате погибли четверо человек и пострадали двое.
Как писал NEWS.ru ранее, директор частной наркологической клиники «Чистый город» задержана оперативниками. Следователи опрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей, изучают документацию медицинского учреждения.