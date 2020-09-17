МЧС: причиной пожара в красноярской клинике могло стать короткое замыкание

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В многоквартирном доме в Краснодаре, где 13 сентября случился сильный пожар, не было нарушений норм строительства или правил пожарной безопасности.

Дом соответствовал требованиям строительных норм и правил (СНиП), предъявляемым к многоквартирным жилым домам и жилым помещениям по своим конструктивным характеристикам и объёмно-планировочному решению, и не создавал угрозу жизни и здоровью...