https://static.news.ru/photo/6ed2099a-1196-11ea-8109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в жилом доме в Москве. Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов.

Огонь возник на восьмом этаже здания, сообщил источник NEWS.ru. Площадь возгорания составила 10 кв.м. В настоящий момент пламя ликвидировано.

Спасателям удалось вытащить из огня восьмерых человек, двое из которых — дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

Инцидент произошёл в доме 65 по улице Дубининская.

Как ранее писал NEWS.ru, cпасатели вывели около 300 посетителей и 35 сотрудников торгового центра Intermarche во французском Безансоне из-за поджога автомобиля на подземной парковке. По предварительным данным, злоумышленники пробрались на закрытый этаж муниципальной подземной стоянки и подожгли угнанный автомобиль. Огонь перекинулся на соседние машины, а дым начал поступать в супермаркет. Всего сгорели более десятка машин, один человек пострадал