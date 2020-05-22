22 мая следовавший из Лахора пассажирский самолёт Airbus A-320 «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от международного аэропорта города Карачи. После крушения воздушное судно загорелось.

По данным СМИ, на борту самолёта могли находиться 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал в четырёх километрах от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Самолёт сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома.

Сотрудники экстренных служб Пакистана вытащили, по предварительным данным, 15-20 человек из-под обломков на месте авиакатастрофы. Восемь пострадавших госпитализированы. Точное количество жертв и причины крушения устанавливаются.

Между тем киноактёр и певец Факхар э Алам опубликовал в своём Twitter переговоры пилота разбившегося самолёта с диспетчером. Согласно записи, командир воздушного судна сообщил о потере двигателя, после чего подал сигнал бедствия. Кадры с места катастрофы — в галерее NEWS.ru.