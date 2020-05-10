Крупный пожар возник у берлинского аэропорта

Складские помещения загорелись у берлинского аэропорта Тегель. На месте работают 110 пожарных.
В результате возгорания над территорией поднялся высокий столб дыма, который видно из разных частей немецкой столицы. Сотрудники правоохранительных органов попросили жителей избегать посещения места ЧП и перекрыли часть улиц.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщила местная пожарная служба в Twitter. Причины возникновения огня в настоящий момент неизвестны.
Es brennen mehrere Lagerhallen. Wir sind mittlerweile mit 110 KrÃ¤ften vor Ort und greifen den #Brand von mehreren Seiten an. PrioritÃ¤t haben die #Riegelstellung|en, um noch nicht betroffene Bereiche zu schÃ¼tzen. Personen sind nach jetzigem Stand nicht verletzt. pic.twitter.com/nC1rjX6hHv
Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности пожара в переоборудованном для лечения коронавируса корпусе больницы № 50 в Москве. На месте ЧП нашли тело женщины, которая, предположительно, была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентке было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие.