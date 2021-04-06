Крупный пожар начался под Вологдой

https://static.news.ru/photo/30e782d4-9707-11eb-ac1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание бывшего льняного комбината загорелось в Вологодской области. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщили в местных экстренных службах.

Горит бывший льняной комбинат на площади две тысячи квадратных метров, — рассказал журналистам РИА Новости представитель экстренных служб.

Он отметил, что инцидент произошёл в городе Красавино. Сейчас трёхэтажное здание, общая площадь которого составляет 6,4 тысячи квадратных метров, не эксплуатируется.

Как писал NEWS.ru, в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.