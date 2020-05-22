Голову человека нашли в мусорном пакете в Москве

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Московские следователи завели уголовное дело об убийстве после обнаружения головы мужчины в мусорном пакте. Часть тела находилась в лесополосе недалеко от улицы Планерная.

В настоящий момент на месте работают криминалисты и сотрудники СК. Силовики выясняют обстоятельства случившегося и ищут предполагаемого преступника.

Представителям ведомства предстоит провести ряд экспертиз, в том числе установить возраст погибшего, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Санкт-Петербурге. 13 мая горожанин позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил труп, плавающий в Неве в Калининском районе. Прибывшие на место правоохранители достали тело мужчины. На руках трупа были резиновые перчатки, вся одежда погибшего была чёрного цвета.