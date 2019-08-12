https://static.news.ru/photo/fb413e24-bd0d-11e9-98d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница Челябинска и журналистка газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина получила выстрел в голову из пневматического оружия. В результате нападения девушка потеряла сознание.

Однако пострадавшая очнулась и самостоятельно смогла добраться до травмпункта, передаёт региональное отделение радио « Эхо Москвы ».

По её словам, нападение может быть связано с работой.

Нам поступали угрозы от неизвестных, обещали «разобраться другими способами» и так далее. У нас в газете есть ряд публикаций, которые носят по большей части антикоррупционный характер, и есть опасения, что всё связано именно с этим, — поделилась она.

Зябрина рассказала, что неизвестный с расстояния 150 метров выстрелил, когда она выходила из подъезда своего дома. Инцидент произошёл 8 августа.

В настоящий момент работница СМИ подала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке.

Ранее News.ru писал, что четыре человека подрались в очереди петербургского «Бургер Кинга». Дело закончилось стрельбой. Инцидент произошёл ночью 10 августа возле бургерной на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. Между четырьмя молодыми людьми завязалась драка, и в её разгаре один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил оппоненту в лицо и грудь.