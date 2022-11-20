Жителям первых этажей объяснили, как можно не платить за лифт Юрист Кудерко: жители первых этаже могут не платить за лифт с согласия жильцов дома

Фото: shutterstock.com

Юрист Елена Кудерко рассказала, как жителям первых и вторых этажей можно не платить за лифт, которым они не пользуются. На сегодня содержание общего имущества дома ложится на плечи всех собственников независимо от того, на каком этаже они проживают, пишет ПРАЙМ.

Лифт также является частью общего имущества, за которое должны платить все, включая жителей первых этажей. Однако, замечает юрист, есть способ избавиться от платы за услугу, которой люди не пользуются. Это возможно с согласия жильцов дома на общем собрании собственников.

Такое решение представляется справедливым, однако есть одно «но»: принимая его, остальные жильцы делят между собой недостающую сумму тарифа, тем самым увеличивая уже свою финансовую нагрузку, — рассказала эксперт.

Обязать принять жильцов дома такое решение невозможно. Но в разъяснениях Минстроя есть применение такого механизма для освобождения от платы за лифт. И если с таким решением согласились более 25% собственников. управляющая компания должна провести перерасчет на основании протокола общего собрания.

Ранее сообщалось, что в случае уклонения одного из жильцов многоквартирного дома от оплаты обслуживания общих помещений его долг раскидывается на соседей. С 2023 года управляющие компании получат возможность производить перерасчет потребления раз в год и проводить внеплановые проверки правильности учета.