https://static.news.ru/photo/823c5934-4bef-11ea-9d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть россиян может лишиться приобретённых по ипотеке квартир, поскольку фактически прекратила выплаты по этим кредитам. Банки-кредиторы начнут изымать жильё у должников уже в 2020 году.

Объём просроченной задолженности по ипотеке на 1 января 2020 года составил 72,6 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 года этот показатель снизился всего на 0,4%. Число проблемных ипотечных квартир, залогодержателями которых являются банки, превышает 22 тысячи. Реальное же количество, с учётом продажи закладных, в полтора раза больше, отмечается на сайте коллекторского агентства «Долговой консультант».

По словам специалистов, в число просроченных всё чаще попадают кредиты, взятые один-два года назад. Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на такие кредиты, когда россияне покупали жильё не только для проживания, но и сдачи в аренду.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% слишком высокой. Он пообещал проработать вопрос о её возможности её снижения.