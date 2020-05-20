Законопроект о снижении налоговых издержек по коронавирусу внесён в ГД

https://static.news.ru/photo/cba1fbc4-9a23-11ea-8747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект по снижению налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей направило в Госдуму правительство РФ. Это касается только тех ИП и организаций, которые безвозмездно передали имущество для предупреждения, предотвращения, диагностики и лечения коронавируса.

Новый закон позволит организациям и ИП признавать в расходах затраты на приобретение имущества для борьбы с коронавирусом, которое безвозмездно передано муниципалитетам, органам госвласти, бюджетным учреждения. По таким операциям ранее принятый к вычету НДС восстанавливать не требуется, сказано в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает возможность учитывать пожертвования в виде имущества организациям, которые включены в реестр НКО и являются получателями субсидий или грантов. В составе доходов, которые облагаются налогом, не будут учитываться списание долгов по кредитам, взятым на поддержку занятости, и процентов по ним.

От обложения НДФЛ освобождаются доходы в виде выплат стимулирующего характера за особые условия труда, дополнительную нагрузку работникам, которые оказывают населению социальные услуги.

Освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года субъекты малого и среднего предпринимательства, которые относятся к сферам, наиболее пострадавшим от коронавируса. ИП в аналогичных сферах, которые не являются работодателями, получат возможность платить фиксированные страховые взносы за расчётный период 2020 года в сумме 20 318 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Минфин не стал продлевать на один год единый налог на вменённый доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей. Данный вопрос ранее рассматривался во время профильных совещаний, однако министерство решило этого не делать.