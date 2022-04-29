Юрист объяснила, почему Газпромбанк отклонил рублёвый платёж от ФРГ Украинский юрист Монтян: Газпромбанк отклонил платёж за газ из-за правительства Германии

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Газпромбанк отклонил рублёвый платеж за российский газ от немецкого Gazprom Marketing & Trading Ltd из-за действий правительства Германии, заявила украинский юрист Татьяна Монтян. Немецкое правительство передало дочернюю компанию «Газпрома» под управление своему регулятору, чиновники и бизнесмены собирались оплатить российский газ по сути российскими деньгами, объяснила она «ПолитРоссии».

Иногда даже я ещё способна поражаться безграничной наглости. Думаю, что в этот раз уважаемые немецкие партнёры своим нахальством смогли проникнуть даже под очень толстую кожу руководства «Газпрома», что даже они не смогли стерпеть. Ну что ж, судя по всему, самое интересное в санкционной войне уже начинается. Россия-таки решилась на неё явиться, — сказала Монтян.

Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что с началом действий на Украине Россия «пересекла красную черту» в партнёрских отношениях с европейскими компаниями. По его словам, вести дела по-прежнему с ней уже невозможно.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что «Газпром» использует газ в качестве оружия. По мнению американского госсекретаря, срыв контрактных договорённостей со стороны «Газпрома» стал свидетельством того, насколько Москва ненадёжна в качестве газового поставщика.