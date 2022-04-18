«Яндекс.Драйв» может лишиться 35% автопарка

Крупный оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять порядка 35% автопарка в этом году. У компании истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам, сообщает «Коммерсант».

Дефицит на рынке делает практически невозможной покупку новой техники, к тому же производители перестали выдавать для каршеринговых компаний квоты, а лизинговые компании подняли ставку с 8% до 20%. По мнению экспертов, это приведёт к повышению тарифов и падению популярности каршеринга у россиян.

Из-за истекающих контрактов «Яндекс.Драйв» вынужден сокращать число машин. По истекающим договорам компания возвращает автомобили с января этого года. Основной лизинговый партнёр компании — Major, он отказывается в кризис перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи машин или же предлагает неподходящие для «Яндекса» условия.

Эксперты считают, что китайские производители не смогут заместить спрос, в том числе из-за высоких цен и нарушенных цепочек поставок. Российские марки вряд ли подойдут для каршеринга. Пробег отечественных автомобилей локальных марок достигает 100–120 тысяч километров в год, из-за чего машины приходится списывать раньше, чем на них закончится лизинговый договор.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Stellantis, владелец Opel, Peugeot, Citroën и ещё 14 брендов, приостановит работу завода в Калуге. Причинами названы «растущее число перекрёстных санкций и трудности с логистикой».