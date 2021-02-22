Выбираем: карта с кешбэком или с процентом на остаток

В условиях растущей инфляции и низких ставок по депозитам текущий счёт становится неплохой альтернативой вкладу. Конкурируя между собой, банки стараются удержать старых и привлечь новых клиентов всеми доступными способами. В случае с пластиковыми картами главная «заманиловка» — проценты на остаток и кешбэк. Причём такие банковские продукты подходят и тем, кто старается создавать накопления, и тем, кто предпочитает тратить все свои доходы сразу. О том, что выгоднее, — высокий процент на остаток или «жирный» кешбэк по карте — в материале NEWS.ru.

Россияне всё чаще стали класть деньги не на вклад, а на счёт. По итогам 2020 года количество средств на текущих и накопительных счетах превысило 10,6 трлн рублей. А всё потому, что многие вкладчики, оформившие депозиты несколько лет назад под высокие по тем временам проценты, не стали открывать вклад заново — ставка оказалась для них уж больно непривлекательной. Кто-то из бывших вкладчиков, забирая деньги со вклада, перекладывал их «под матрас», кто-то инвестировал на фондовом рынке, а кто-то оставлял на текущем счёте.

В отличие от вкладов, которые имеют конкретные сроки действия, средства на накопительных счетах более мобильны. Владелец счёта вправе свободно распоряжаться деньгами, одновременно получая ежемесячный бонус в виде процента на остаток. У многих банков проценты на карте не уступают, а порой и превосходят ставки по депозитам.

На что следует обратить внимание при выборе пластиковой карты с процентами на остаток? В первую очередь на то, каким образом происходит начисление процентов. К примеру, это может быть процент на минимальный остаток за расчётный период (дата начала этого срока является индивидуальной у каждого клиента, как правило, она зависит от того дня, когда была оформлена карта). Здесь важно то, сколько денег осталось лежать на вашем счёте. Проценты начисляются с той суммы, которая осталась на карте к концу месяца (расчётного периода).

К примеру, на карту поступило 50 тысяч рублей, в течение месяца её владелец понемногу тратил деньги и к концу расчётного периода на счёте осталось пять тысяч рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С них-то и будут начислены проценты — ни больше ни меньше. Этот вариант явно не подойдёт людям, активно использующим карту для покупок, платежей, переводов и т. д.

Есть и другой подход — начисление на среднемесячный остаток (или ежедневное начисление процентов, что по сути одно и то же). Этот вариант в целом более предпочтителен, так как проценты начисляются и в случае, когда на карте лежит 50 тысяч рублей, и тогда, когда лишь пять тысяч рублей. Соответственно, чем выше среднемесячный остаток, тем привлекательнее бонус от банка в виде начисленных процентов.

Подводные камни здесь тоже имеются. В условиях обслуживания может быть прописан минимальный лимит баланса на карте, ниже которого проценты вам никто не начислит. Нередким явлением является максимальное ограничение остатка и требования к определённому месячному обороту по карте.

Перед выбором доходной карты специалисты рекомендуют тщательно изучить условия договора обслуживания карточного счёта — месячный оборот, минимальный-максимальный остаток, а также вариант начисления процентов на остаток (ежедневное или на минимальную сумму в течение месяца).

Карта с кешбэком является выгодным инструментом для активных пользователей, позволяя заработать на том, что тратишь. С каждой оплатой начисляется определённый процент, который по итогам месяца суммируется и возвращается владельцу карты на его счёт. Стандартный размер кешбэка — 1%. При ежемесячных тратах в 50 тысяч рублей за год на карту может вернуться до шести тысяч рублей в виде кешбэка. Однако стоит учитывать, что за коммунальные платежи, денежные переводы и снятие наличных проценты начисляться не будут.

Безусловно, идеальная банковская карта совмещает в себе начисление высоких процентов на остаток и «добрый» кешбэк деньгами. В реальности же часто приходится выбирать что-то одно.

Выбор между кешбэком и остатком по карте должен основываться на величине остатка по карте и количества, а также суммы ежемесячных покупок по карте, говорит доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Многие банки начисляют проценты по карте лишь до фиксированной суммы (в среднем до 300 тысяч рублей) при условии осуществления ежемесячных покупок на небольшую сумму. Такой карте следует отдавать предпочтение гражданам со средней зарплатой, не осуществляющим дорогостоящих покупок. Если же вы любите шоппинг или являетесь активным покупателем онлайн-магазинов, то предпочтение стоит отдавать карте с кешбэком. Это позволит получить дополнительный бонус в виде баллов или денежных средств, возвращающихся на карту, в среднем — 1,5% от суммы покупки. Оксана Карпенко кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский советует детально проанализировать банковские продукты, оценить проценты и сопоставить со своей моделью поведения.

Если ваша модель поведения близка к агрегированию денежных средств на счëте, то лучше использовать накопление. Если вы часто бываете в различных местах и тратите деньги, то лучше кешбэк. Но никто не запрещает комбинировать два этих продукта, — говорит Рогачевский.

Таким образом, это вопрос не столько личных предпочтений, сколько финансовых привычек, резюмируют эксперты. В любом случае «мёртвым грузом» деньги лежать не должны.