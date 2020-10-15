Кудрин неправ: ВВП России в 2020 году может упасть на 5%

Снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%. Об этом заявил глава Счётной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Базовый вариант макропрогноза предполагает снижение ВВП России на 3,9%.

Счётная палата подвергла критике ряд предпосылок, из которых исходит макропрогноз Минэкономразвития на предстоящую трёхлетку (входит в пакет документов, вносимых правительством в комплекте с проектом бюджета на 2021–2023 годы). Так, прогнозы ведомства по ценам на нефть контрольный орган счёл излишне пессимистичными, а вот демографические оценки, напротив, слишком оптимистичными: не учтён возможный эффект коронавируса.

Сейчас мы видим, что вторая волна пандемии — реальность, вторая волна не была заложена в прогноз, и поэтому мы ожидаем, что и мировая экономика может немножко притормозить, — сказал глава контрольного органа Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы в четверг.

Согласно среднесрочному прогнозу, в 2020-м ожидается относительно умеренное снижение ВВП — на 3,9%. Но если учесть уже частично реализовавшийся риск второй волны COVID-19 и текущую динамику, есть вероятность того, что снижение ВВП в текущем году превысит прогнозное значение. По оценкам Счётной палаты, в зависимости от сценария развития ситуации в экономике оно может составить от 4,2% до 4,8%.

В прогнозе также указано, что в 2022 и 2023 годах ВВП будет расти темпами не ниже 3% в год. На фоне показателей последних лет это амбициозная задача. Счётная палата считает, что темпы роста российской экономики не превысят 3%, а в условиях более медленного восстановления мировой экономики и введения частичных карантинных ограничений в ряде стран останутся в диапазоне около 2%.

Согласно документу Минэкономразвития, рост ВВП будет основываться на расширении внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако Счётная палата в лице Кудрина полагает, что для стимулирования инвестиционного спроса и перезапуска инвестиционного цикла могут потребоваться дополнительные усилия, а риски более существенного снижения доходов населения могут негативно отразиться на динамике показателей потребительского спроса.

В среднесрочный прогноз заложен высокий сценарий демографического прогноза, предусматривающий сокращение численности населения с 146,7 млн человек в 2020 году до 146,4 млн в 2023-м, отмечает СП.

Для реализации данного сценария необходим перелом тенденции нарастания естественной убыли населения, наблюдаемой в течение последних лет. Показатель 2020 года, согласно высокому варианту демографического прогноза, продолжит эту динамику: убыль населения составит 346,2 тысячи человек (по состоянию на конец июля с начала года убыль составила 316,3 тысячи человек). При этом последствия пандемии, по предварительным данным, учтены только в среднем и низком вариантах демографического прогноза, — отмечается в документе (есть у NEWS.ru).

Ранее глава Счётной палаты отмечал, что падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 4–5%. При этом, по его данным, в период с 2013-го по 2019-й среднегодовой темп роста внутреннего валового продукта составлял меньше 1% и ожидания значительных темпов роста в последующие годы являются оптимистичными.

По данным Росстата, в сентябре экономический рост буквально остановился. Перед этим, начиная с июня, восстановление роста шло за счёт отложенного спроса, когда люди вышли из самоизоляции и показали потребительскую активность. Они вдруг стали покупать автомобили, чтобы не заражаться во время поездок в метро, начали скупать загородную недвижимость в преддверии второй волны пандемии. Кроме того, средний класс вдруг спас экономику и потратил миллионы не в Турции и Египте, а дома (Сочи, Крым, Селигер, Камчатка). Но этот фактор оказался временным. Валерий Миронов заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

И падение инвестиций может усилиться, полагает эксперт.

Сейчас в воздухе экономик повисла неопределённость: все ждут выборы в США, так как это определяет торговые отношения с Китаем. Кроме того, на рынке доминирует в данный момент пониженный внутренний спрос: люди стали попридерживать экспансию спроса. А это уже внутренние факторы, психологического толка, которые не преодолеваются подъёмом мировых цен на нефть или газ. Также нельзя сбрасывать со счетов и западные санкции против нас. В российской экономике сейчас ситуация обстоит намного сложнее, мультифакторнее, чем в других, — сказал специалист из ВШЭ.

По прогнозу Валерия Миронова, спад ВВП, скорее всего, будет больше, чем предвещает Алексей Кудрин, и составит не менее 5%.