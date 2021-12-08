ВТО: штамм «омикрон» замедлит восстановление мировой экономики
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:52, 08 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новый вариант коронавируса «омикрон» замедлит восстановление мировой экономики. Причина в неравном доступе к вакцинам, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, передаёт ПРАЙМ.
Я думаю, что наличие варианта «омикрон» замедлит восстановление, — приводит издание слова главы ВТО, которые она сказала в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.
По её словам, основная причина такого воздействия нового штамма заключается в неравном доступе к вакцинам против коронавируса. Отсутствие решения этой проблемы представляет огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире.
Ранее Всемирная организация здравоохранения в своём еженедельном бюллетене спрогнозировала, что новый «омикрон»-штамм может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января. По данным ВОЗ, он уже выявлен в 57 странах мира.
Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.