ВТО: штамм «омикрон» замедлит восстановление мировой экономики

Новый вариант коронавируса «омикрон» замедлит восстановление мировой экономики. Причина в неравном доступе к вакцинам, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, передаёт ПРАЙМ.

Я думаю, что наличие варианта «омикрон» замедлит восстановление, — приводит издание слова главы ВТО, которые она сказала в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe.

По её словам, основная причина такого воздействия нового штамма заключается в неравном доступе к вакцинам против коронавируса. Отсутствие решения этой проблемы представляет огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире.

Ранее Всемирная организация здравоохранения в своём еженедельном бюллетене спрогнозировала, что новый «омикрон»-штамм может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января. По данным ВОЗ, он уже выявлен в 57 странах мира.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название «омикрон», был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В ВОЗ признали новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность», но при этом призвали не паниковать.