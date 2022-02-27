ВТБ и Сбербанк не будут повышать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке

Условия по уже выданным кредитам и ипотеке у Сбербанка и ВТБ ухудшаться не будут, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом заявили в своих Telegram-каналах обе кредитные организации, добавив, что это требование законодательства, которое распространяется на все российские банки.

По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны, — сообщает ВТБ.

В Сбербанке также отметили , что никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам вводиться не будет.

Центробанк России решил c 28 февраля повысить ключевую cтавку до 20%. Как сообщается на cайте регулятора, повышение ставки поддержит финансовую и ценовую cтабильность, а также защитит сбережения граждан от обеcценения.

Сбербанк ранее сегодня назвал фейком появившиеся в соцсетях сообщения о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.