ВТБ и Сбербанк не будут повышать ставки по уже выданным кредитам и ипотеке
Александр Чеков
Александр Чеков
13:08, 28 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Условия по уже выданным кредитам и ипотеке у Сбербанка и ВТБ ухудшаться не будут, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом заявили в своих Telegram-каналах обе кредитные организации, добавив, что это требование законодательства, которое распространяется на все российские банки.
По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны, — сообщает ВТБ.
В Сбербанке также отметили, что никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам вводиться не будет.
Центробанк России решил c 28 февраля повысить ключевую cтавку до 20%. Как сообщается на cайте регулятора, повышение ставки поддержит финансовую и ценовую cтабильность, а также защитит сбережения граждан от обеcценения.
Сбербанк ранее сегодня назвал фейком появившиеся в соцсетях сообщения о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов на ближайшие 10 дней.