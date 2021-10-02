Военные расходы России в 2022 году составят свыше 3,5 трлн рублей

Расходы бюджета России по статье «Национальная оборона» в 2022 году вернутся к докризисным значениям. В следующем году государство собирается потратить на оборону свыше 3,5 трлн рублей. Этот показатель составляет почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022—2024 годы, опубликованному на сайте правительства РФ.

Отмечается, что на экономику власти России планируют направить немногим меньше 3,46 трлн рублей. При этом самым крупным разделом останется социальная политика — более 5,8 трлн рублей на 2022 год.

Прогнозный объём ВВП в 2022 году определён на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году — 141,9 трлн рублей, в 2024 году — 151,5 трлн рублей, — говорится в документе.

Ранее аналитики Forbes подсчитали, что в поданном на рассмотрение Госдуме бюджете на три года основной статьёй налогового дохода станет НДС — он принесёт большую часть от собранных 40,2 трлн рублей. На втором месте налог на прибыль. За счёт НДФЛ за три года года власти рассчитывают собрать 585,8 млрд рублей.