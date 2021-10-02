Forbes объяснил, на что правительство потратит собранные с россиян налоги

Аналитики Forbes подсчитали, что в поданном на рассмотрение Госдуме бюджете на три года основной статьёй налогового дохода станет НДС — он принесёт большую часть от собранных 40,2 трлн рублей. На втором месте налог на прибыль. За счёт НДФЛ за три года года власти рассчитывают собрать 585,8 млрд рублей.

А вот самой дорогой статьёй расхода станут нацпроекты. Больше всего денег потратят на статью «Демография» (2,6 трлн), а также на «Безопасные дороги» (1,3 трлн). Кроме того, правительство намерено вложить 168 млрд рублей в туризм.

Эксперты назвали проект бюджета социально ориентированным, потому что на социальные нужды россиян в нём выделено 25%, или 18,5 трлн рублей. В первую очередь деньги выделят на пособия, компенсации, помощь в приобретении жилья.

Вторая по затратности статья расходов — военно-промышленный комплекс. На эти нужды власти выделят 11 трлн рублей. И, наконец, в топе-3 экономическое развитие России, на которое направят 10,5 трлн.

Предложенная ранее Счётной палатой выплата на подготовку ребёнка к школе будет рассмотрена Минтрудом. Как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, ведомство изучит возможности выплаты по 20 тысяч рублей на каждого школьника из материнского капитала.