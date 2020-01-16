https://static.news.ru/photo/4be5cb9e-38fe-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цыб Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение цен после внедрения маркировки лекарственных препаратов не ожидается, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Он напомнил, что соответствующие поправки в законодательство были приняты в конце 2019 года. Согласно соответствующему постановлению правительства, внести необходимые изменения необходимо поэтапно до 1 июля.

Поэтому работа ведётся в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти, которые в этом задействованы, на этапах обращения лекарственных препаратов по всей цепочке их обращения в России, — отметил замминистра.

Ранее Сергей Цыб в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Гайдаровского форума рассказал о реализации импортозамещения лекарственных средств, инвестициях в фармацевтику, а также о том, стоит ли ждать повышения цен на лекарства из-за введения обязательной маркировки.