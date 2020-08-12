Власти выделили 11,8 млрд рублей на погашение ипотеки многодетных семей

https://static.news.ru/photo/e5dce920-dc7e-11ea-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило 11,8 млрд рублей на погашение части долга по ипотеке 26 тысяч многодетных семей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут выделены из резервного фонда кабмина Минфину для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с реализацией мер господдержки семей для погашений обязательств по ипотечным кредитам. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее на данные цели уже было направлено свыше 23 млрд рублей. По словам Мишустина, это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми.

Программа поддержки многодетных семей, в рамках которой могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, действует с сентября 2019 года. Она распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Ранее NEWS.ru писал, что долги россиян по ипотеке на начало июля увеличились до 8,2 трлн рублей. Таким образом, ипотечная задолженность в РФ выросла в годовом выражении на 13,8%.